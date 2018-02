Capo d’Orlando (Me): l’Eurodesk incontra la scuola

Si ripropone nei mesi di febbraio e marzo a Capo d’Orlando, centro tirrenico in provincia di Messina, il progetto “L’Eurodesk incontra la scuola – percorsi di educazione alla cittadinanza europea”.

Un appuntamento organizzato dall’assessorato alle politiche giovanili del comune di Capo d’Orlando e rivolto agli studenti delle IV classi degli istituti superiori orlandini.

L’obiettivo è quello di fornire informazioni utili sulle tematiche e le opportunità europee dei diritti dei giovani, della cittadinanza e della mobilità educativo/formativa, previste nell’ambito della programmazione Erasmus+ 2014-2020.

Lo staff dell’Agenzia Eurodesk di Capo d’Orlando, coordinato dal dirigente dell’area Socio-Assistenziale incontra direttamente nelle scuole gli studenti delle IV classi per accrescere il livello di informazione sull’Unione Europea, attivare un processo di sensibilizzazione sulle tematiche europee dei diritti dei giovani, della cittadinanza e della mobilità educativo/formativa. Inoltre, il progetto vuole rafforzare la consapevolezza sulle opportunità offerte ai giovani cittadini dell’Unione Europea e la loro conoscenza in merito alle modalità con le quali possono tangibilmente beneficiare dei diritti e delle politiche dell’Unione, oltre che promuovere la loro partecipazione alla mobilità transnazionale.

Per il vicesindaco con delega alle politiche giovanili Andrea Paterniti “E’ fondamentale la presenza sul territorio a partire dalle scuole, per fornire un contributo all’educazione alla cittadinanza europea e creare, nei giovani, condizioni e mentalità favorevoli rispetto alle politiche ed alle opportunità Europee. E’ fondamentale – continua Paterniti – investire tempo e risorse nelle attività rivolte ai giovani affinché possa maturare una visione sempre più “Europea” per il loro futuro, che li spinga a cogliere ogni opportunità di crescita formativa e/o lavorativa, passando anche da esperienze di volontariato o di scambi culturali all’estero.

Un giovane informato è un giovane attivo: acquisire tali informazioni al di fuori delle attività didattiche e del sistema formale d’istruzione è la possibilità che l’agenzia Eurodesk di Capo d’Orlando offre ai giovani studenti”.