Tortorici (Me): non ce l’ha fatta l’anziano caduto dalla scala a Potame

Non ce l’ha fatta Antonino Calà, l’anziano di Tortorici (Me) caduto da una scala lo scorso 7 febbraio in contrada Potame, mentre potava un albero. L’anziano è morto nella notte al Policlinico di Messina dove era stato trasportato in elisoccorso nel pomeriggio di cinque giorni fa.

L’anziano, secondo quanto ricostruito dai racconti dei vicini e dei sanitari del 118 accorsi sul posto, aveva posizionato una scala a pioli lungo una stradina laterale con imbocco sulla provinciale che collega Tortorici a Randazzo. Poi aveva appoggiato la stessa scala su una rete di delimitazione e vi si era arrampicato per potare un albero nella sua proprietà. La scala è scivolata e l’anziano è caduto da un’altezza di circa tre metri sbattendo violentemente la testa.

Alcuni vicini che avevano sentito la caduta avevano chiamato immediatamente il 118. Il dottore Giuseppe Testa insieme agli operatori Giuseppe Bevacqua e Santino Galati Pricchia, avevano lavorato alacremente per stabilizzare i valori del malcapitato. Le condizioni erano davvero critiche. Oltre ai traumi riportati al torace e all’addome, benché senza alcuna ferita esterna e il trauma cranico commotivo, aveva la pressione bassissima, presentava un principio di ipotermia ed è stato trovato quasi in uno stato di shock. La squadra di operatori del 118 era riuscita a stabilizzare il paziente che, pur rispondendo alle domande dei medici, non riusciva ad orientarsi e non ricordava quanto fosse accaduto.

L’anziano era stato trasportato in ambulanza fino al campo sportivo di Sciara dove lo attendeva un elicottero per condurlo al Policlinico di Messina. Qui, dopo quattro giorni purtroppo è morto. Non ce l’ha fatta a superare i gravi traumi riportati.

I funerali di Antonino Calà saranno celebrati domani pomeriggio nella chiesa di San Nicolò.