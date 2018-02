Savoca (Me): polizia metropolitana sequestra una discarica abusiva

Una discarica abusiva con materiali pericolosi è stata scoperta e sequestrata dagli agenti della polizia metropolitana a Savoca, nel messinese.

Gli agenti hanno riscontrato la presenza di tre distinte discariche ricadenti sulla sponda sinistra del torrente Abramo del comune di Savoca dove risultano depositati in modo incontrollato materiali di varia natura fortemente pericolosi per la salute pubblica.

Fra i rifiuti anche elevate quantità di amianto in lastre parzialmente rotte e in fase di polverizzazione e ancora cumuli di inerti, pneumatici fuori uso, mobili vecchi ed altro.

L’intera area è stata sequestrata e affidata in custodia giudiziale al responsabile dell’ufficio tecnico del comune di Savoca, trattandosi di rifiuti pericolosi non trasportabili e non conservabili negli uffici giudiziari.