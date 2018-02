Randazzo (Ct): un tortoriciano denunciato per truffa

Aveva percepito fondi dall’Agea dal 2013 al 2016 per 50 mila euro. Peccato che i terreni del contratto registrato all’Agenzia delle entrate sono di proprietà di una pensionata di Randazzo (Ct). Per questo i carabinieri hanno denunciato un 67enne di Tortorici, centro nebroideo in provincia di Messina.

Ad accorgersi della truffa è stata la stessa pensionata che aveva avviato la procedura per ottenere dall’Agena dei fondi per i propri terreni. Qualcuno l’aveva preceduta.

Appena fatta la scoperta la donna ha denunciato tutto ai carabinieri di Randazzo che hanno avviato una indagine.

Il 67enne denunciato aveva già percepito illecitamente dall’Ente contributi in varie tranche. La donna ha denunciato l’accaduto ai carabinieri di Randazzo, innescando una complessa attività d’indagine che ha portato oggi alla scoperta del misfatto.

L’uomo , in qualità di rappresentante legale di una cooperativa agricola, con sede legale a Tortorici, rivolgendosi ad un patronato risultato estraneo ai reati, ha elaborato, sottoscritto e presentato un contratto regolarmente registrato all’Agenzia delle entrate di Siracusa.

Con l’atto l’anziano attestava, falsamente, di aver preso in affitto, per conto della suddetta cooperativa, proprio i terreni di proprietà della denunciante, posti nel territorio di Bronte, percependo indebitamente dall’Agea dei contributi, riferiti al periodo dal 2013 al 2016 di circa 50 mila euro.