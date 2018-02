Messina: 10 mln per le scuole della provincia

La città metropolitana di Messina comunica di aver ottenuto finanziamenti dal Ministero per oltre 10 milioni di euro da destinare alle scuole della provincia.

Da luglio a dicembre del 2017 sono state finanziate diverse opere in alcune scuole. In particolare la palestra dell’istituto professionale Enzo Ferrari di Barcellona pozzo di Gotto per un importo di 1.450 mila euro; 220 mila euro sono stati destinati per il completamento del palazzo satellite del liceo Archimede di Messina.

E, Ancora, la realizzazione del nuovo liceo scientifico di Santa Teresa di Riva per un importo di 6 milioni 300 mila euro; e per la costruzione dell’istituto tecnico agrario Pietro Cuppari di Messina è stato ricevuto un finanziamento di 2 milioni di euro.

Per ultimo sono stati finanziati lavori di adeguamento per l’istituto tecnico Leonardo Da Vinci di Milazzo per 150 mila euro e altri 240 mila euro saranno destinati all’istituto di istruzione secondaria superiore Salvatore Pugliatti di Furci Siculo.