Palermo: “Excursion” di Tommaso Chiappa dal 17 febbraio

Uno studio professionale che diventa una galleria d’arte. E si apre al pubblico con una mostra che propone installazioni e paesaggi urbani. Dal 17 febbraio al 3 marzo, lo studio commercialista Gregorio, in via Imperatore Federico 61, ospiterà la personale “Excursion” di Tommaso Chiappa (inaugurazione sabato 17 alle ore 19, negli altri giorni visite su appuntamento).

L’artista palermitano è noto da tempo per aver portato l’arte contemporanea in contesti istituzionali privati e pubblici, quali il collegio universitario Lorenzo Valla di Pavia (“Back To College”), Villa Magnisi, sede dell’ordine dei medici di Palermo (“Yellow”), la fabbrica Electrolux di Solaro (“Outisder”), e in alcuni studi di professionisti in varie parti d’Italia.

La mostra, organizzata in occasione di “Palermo Capitale Italiana della cultura 2018”, raccoglie opere pittoriche e istallazioni che raccontano suggestioni di luoghi, appunti di viaggio tra Sicilia e America, immagini impresse nella mente dell’artista. Tre i percorsi espositivi. Il primo dedicato a Palermo, punto di partenza dell’artista che la esplora, la scruta, la osserva e quasi con una lente di ingrandimento.

Il secondo è rivolto a New York, metropoli cara all’artista, tappa fondamentale per la sua crescita creativa. Accanto alle opere sono state riprodotte cartine raffigurante i quartieri di New York, con le note dei Pink Floyd a fare da sottofondo. Nel terzo, infine, saranno proiettate immagini sugli effetti della globalizzazione e sulle migrazioni di massa.

Prevista nel corso dell’inaugurazione la performance dell’artista che disegnerà dal vivo i suoi appunti di viaggio. Palermo, New York, la memoria e la ricerca delle radici saranno anche i temi del racconto personale di ricordi, emozioni, riflessioni, che la scrittrice Mariarosaria Capaccio condividerà con i visitatori.

L’evento nasce in collaborazione con il team “Yellow, living art” e con lo studio commercialista Gregorio. Lo studio, specializzato nell’avvio di attività imprenditoriale, definizione di progetti con valutazioni economiche, controllo di gestioni di imprese, consulenza fiscale, cessazione di attività e assistenza del contribuente nel contenzioso tributario, è sorto nel 2015 per iniziativa del dottor Claudio Gregorio, abilitato alla professione dal 2010, e che si occupa di Dal 2016 Claudio Gregorio è membro del consiglio direttivo dell’unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili di Marsala, e ricopre la carica di tesoriere.