Messina: donati alla Città metropolitana gli atti per l’istituzione del parco Peloritani

mattina a Messina a palazzo dei Leoni, sede della Città metropolitana, sono stati consegnati gli atti della proposta istitutiva del parco dei monti Peloritani. Gli atti sono stati redatti dal comitato promotore spontaneo nato 10 anni fa.

Il comitato è composto da docenti universitari di Messina e Palermo, tecnici esperti in forza all’azienda regionale foreste, all’ispettorato provinciale agricoltura, all’ispettorato ripartimentale delle foreste, alla soprintendenza beni culturali e ambientali, da associazioni di categoria quali Coldiretti, Confagricoltura, Confederazione italiana agricoltori, da associazioni ambientaliste, agronomi, geologi e da liberi professionisti.

La documentazione consegnata personalmente dal presidente del comitato Giuseppe Giaimi è una preziosa risorsa. Fra le carte sono raccolti 18 mesi di studi e verifiche per individuare i pregi naturalistici, scientifici ed antropologici dell’ambiente dei Peloritani e per verificare gli impatti positivi dal punto di vista economico e sociale da una eventuale istituzione del parco dei monti Peloritani.

“L’impegno in questa direzione – come afferma il Professor Giaimi – nasce nel 2005, per iniziativa di Gino Savoja, al tempo presidente della CIA (Confederazione Italiana Agricoltori), che alla luce dell’istituzione di 5 nuovi Parchi regionali (Parco dell’Etna, Parco dei Nebrodi, Parco delle Madonie, Parco dell’Alcantara e Parco dei Sicani), aveva reso ancora più impellente la necessità di non lasciare in disparte questo angolo della Sicilia, allorché già negli anni ’70 era stata discussa, in seno ad una commissione speciale dell’Assemblea Regionale, la possibilità di istituire il Parco Naturale Peloritani, addirittura “Il primo Parco ad essere ipotizzato”, come ha precisato Giaimi.

Alla luce del silenzio sceso sull’argomento, che ha lasciato cadere la proposta nel vuoto, nel 2006 si pensò di istituire un comitato spontaneo che avanzasse nuovamente la proposta e che diede vita ad un lungo e dettagliato lavoro preparatorio che, nel luglio 2007, si concretizzò in una corposa proposta, formalizzata all’Assessorato regionale Territorio e Ambiente, composta da 18 relazioni tematiche per complessive 220 pagine, 8 cartine illustrative in scala 1:25.000 e un cd illustrativo sulla vegetazione peloritana.

“L’Assessorato – spiega Giaimi – dopo averla fatta esaminare a tutti gli organi competenti, l’ha giudicata la più interessante proposta presentata alla Regione Siciliana”. Tale iniziativa, nonostante il giudizio positivo più volte espresso dalla competente commissione del comitato regionale per la protezione del patrimonio naturale (CRPPN) ed alcune lodevoli iniziative parlamentari, è sempre stata respinta dall’assemblea regionale.

La città metropolitana di Messina ha, nel 2016, rafforzato il ruolo di ente vocato alla salvaguardia ambientale dell’intero territorio provinciale grazie all’adozione della “Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea” che prevede la promozione della conoscenza, della conservazione e della tutela dell’importante ecosistema.

Il commissario straordinario Calanna si è difatti espresso assicurando che “poiché, noi come Città Metropolitana, gestiamo tematiche relative all’ambiente e soprattutto all’educazione ambientale nelle scuole per educare i nostri ragazzi al rispetto dell’ambiente e per costruire un territorio e una società sempre più a misura d’uomo, nel rispetto delle risorse che il territorio esprime, con un economia ecocompatibile ed ecosostenibile, io ho ritenuto di dover dire al Professore che questo studio che formalmente regala alla Città Metropolitana non rimarrà nei nostri scaffali polverosi ma sarà frutto di un’elaborazione grafica e vedrà la luce con una pubblicazione specifica sul territorio e questa bella valenza ambientale”.

In tal senso la donazione odierna ha come obiettivo la divulgazione delle risultanze degli studi sulla biodiversità dell’area dei monti Peloritani e sulla macchia mediterranea attraverso l’attività del Nodo In.F.E.A. (Informazione, Formazione Educazione Ambientale) della Città Metropolitana di Messina che, nel corso del 2018, riproporrà una serie di progetti con le istituzioni scolastiche finalizzati alla maggiore conoscenza dei temi ambientali legati al territorio provinciale.

Il Commissario Calanna in conclusione ha annunciato che “nei prossimi giorni sottoscriveremo un protocollo, che si trova già in fase di completamento, con il Parco dei Nebrodi e con il Parco dell’Alcantara, che metteranno a nostra disposizione le loro strutture e il loro personale, per la valorizzazione e la conoscenza della nostra Macchina Mediterranea di cui questi enti Parco sono custodi.

L’impegno della Città Metropolitana è a 360 gradi perché noi crediamo che sulla tutela dell’ambiente e sulla costituzione dei parchi bisognerà fare ulteriori passi in avanti”.