Catania: sequestrati quasi 2 milioni di articoli di carnevale contraffatti

Oltre un milione 750 mila articoli di carnevale illeciti o contraffatti sono stati sequestrati dagli agenti della guardia di finanza a Catania in un negozio all’ingrosso gestito da un cinese.

Le attività svolte dalle fiamme gialle hanno consentito di sequestrare in un’azienda a Gravina di Catania, numerosi prodotti tra cui maschere, costumi, accessori e gadget vari, privi dei requisiti essenziali previsti dalla normativa comunitaria e nazionale e, in alcuni casi, riproducesti illecitamente loghi e soggetti riconducibili a personaggi dei cartoni animati e fumetti in voga tra i più piccoli.

Le merci sequestrate erano per lo più destinate ai bambini. Sono risultate carenti e in alcuni casi assolutamente prive delle specifiche avvertenze sulla sicurezza dei giocattoli, dunque del marchio CE e dell’indicazione delle generalità el produttore o dell’importatore.

Sequestrati anche capi di abbigliamento contraffatti fra calzature e abiti. Il titolare dell’ingrosso è stato segnalato per il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e alle autorità amministrative etnee per le irregolarità riscontrate rispetto alle normative sulla marcature CE dei giocattoli e sulla sicurezza dei prodotti.