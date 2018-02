Capo d’Orlando (Me): le palestre della scuola Mancari e di Vina nell’elenco del Miur

Le palestre della scuola materna ed elementare di contrada Vina e dela scuola media Ernesto Mancari di via Piave sono entrate nell’elenco del Miur e rientrano nel pacchetto di risorse stanziate con la legge di bilancio 2017 per il miglioramento dell’edilizia scolastica.

In particolare, è prevista la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria della palestra della scuola media “Mancari” per un importo di 450mila euro, mentre per quanto riguarda la palestra del plesso di Vina, il progetto, per un importo di oltre 515mila euro, prevede la realizzazione della struttura in una parte dell’edificio scolastico.

“Si tratta di un’attività di progettazione e di programmazione attuata in continuità amministrativa – commenta il Sindaco Franco Ingrillì – un risultato concreto che certifica l’attenzione riservata alle scuole e agli studenti. E’ importante avere spazi idonei dove poter svolgere attività fisica, ma si tratta di strutture che possono essere impiegate ad di fuori dell’orario scolastico. Abbiamo sempre avuto a cuore la sicurezza degli edifici scolastici e in questa direzione abbiamo impiegato tempo e risorse. Altrettanto facciamo per consentire di svolgere le attività didattiche in ambienti accoglienti”.