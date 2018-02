Capo d’Orlando (Me): la caccia al tesoro apre il carnevale

Iniziano oggi le manifestazioni del “Carnevale Siciliano” organizzato dall’Assessorato al Turismo del Comune di Capo d’Orlando con la partecipazione delle scuole di danza, dei circoli e delle associazioni, oltre che dei gruppi spontanei.

In occasione del Giovedì grasso, dalle ore 16, in Piazza Municipio, si svolgerà la caccia al tesoro in maschera con animazione e giochi per bambini a cura dell’associazione Tandem.

Intanto, proseguono le iscrizioni al concorso della maschera più bella del carnevale (bambino e bambina). A tal proposito, chi volesse partecipare al concorso, può farlo contattando l’Ufficio Turismo (0941915320) oppure Favolandia (3291119839).

“La Sicilia sarà protagonista del nostro Carnevale caratterizzato dai gruppi con maschere a tema nelle sfilate di domenica 11 e martedì 13 febbraio – commenta l’assessore Rosario Milone – ma sarà soprattutto un carnevale pieno di gioia, di voglia di sorridere e divertirsi”.