Capo d’Orlando (Me): domenica in rosa per dire no alla violenza sulle donne

Sport, solidarietà e impegno sociale si uniscono a Capo d’Orlando in occasione della mezza maratona organizzata dalla Asd Podistica Capo d’Orlando per domenica prossima, 11 febbraio.

All’evento sportivo, che radunerà centinaia di atleti provenienti da tutta la Regione, si associa la “Pink Run”, camminata per dire no alla violenza sulle donne. L’iniziativa è del centro antiviolenza Pink Project, da 10 anni impegnato in attività di sensibilizzazione contro la violenza di genere.

Tutte le atlete che prenderanno parte alla mezza maratona indosseranno una maglia tecnica rosa (il colore del centro antiviolenza).

La stessa maglia realizzata per l’occasione potrà essere indossata dai partecipanti alla camminata e il contributo di 5 euro per l’acquisto sarà devoluto per interventi in favore delle donne vittime di violenze e loro figli minori del territorio.

L’evento “Pink Run”, che si avvale del patrocinio del comune di Capo d’Orlando, aderisce al One Billion Rising Italia: nel giorno di San Valentino le strade, le piazze, i teatri, le scuole d’Italia e del mondo si animeranno per manifestare contro ogni violenza e discriminazione, con ogni espressione artistica: danza, musica, teatro, lettura, proiezioni, ecc.

Un evento mondiale che si svolge in 200 paesi del pianeta, mobilitando un miliardo di persone unite nell’affermare una cultura del rispetto e della solidarietà. Il messaggio One Billion Rising 2018 è proprio quello dell’importanza della solidarietà come linfa vitale per una rivoluzione pacifica e arma contro ogni violenza.