Caltagirone (Ct): senegalese spacciava droga in centro di accoglienza, 2 arresti

Spacciava droga nel centro di accoglienza San Francesco di Caltagirone, nel catanese. Per questo i carabinieri della locale compagnia hanno arrestato in flagranza di reato un senegalese di 23 anni residente a Gela e un 18enne gambiano, richiedente asilo.

Il 23enne è stato notato prendere contatti con il 18enne ed entrambi sono stati bloccati dai poliziotti. Il senegalese, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di oltre 100 grammi di marijuana e 250 euro in banconote di piccolo taglio. Nella camera occupata dal 18enne gli operanti hanno rinvenuto altri 30 grammi della stessa droga, suddivisa in dosi pronte allo smercio.

Sono stati attivati i carabinieri del reparto territoriale di Gela. È stata perquisita l’abitazione del senegalese, dove gli agenti hanno trovato e sequestrato altre dosi di marijuana nonché del denaro considerato l’illecito ricavo dell’attività di spaccio.

La droga e il denaro sono stati sequestrati mentre gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati associati al carcere di Caltagirone.