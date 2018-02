Palermo: Carnevale alla corte di Ruggero II a Isola delle Femmine

Corteo storico nell’ambito del “Progetto Ruggero II” l’11 febbraio 2018 ad Isola delle Femmine, con partenza da piazza Nicolò Piombino alle 15,30. L’iniziativa è promossa da BCsicilia e dal Comune.

Il progetto è un’idea nata nell’ambito dell’evento Palermo capitale della Cultura 2018. L’architetto Diego Leggio, promotore del progetto, con la sua esperienza di creativo ed appassionato di storia, ricostruisce i costumi della Sicilia arabo-normanna e rievoca la storia della Palermo medievale e di Ruggero II d’Uteville primo Re di Sicilia.

L’Epifania di questo nuovo anno ha avuto come protagonisti i figuranti in corteo, nel ricordo dell’incoronazione di Ruggero II e di Elvira di Castiglia e Léon avvenuta nel Natale del 1130. L’11 febbraio ad Isola delle Femmine, grazie all’iniziativa promossa dalla giunta comunale per organizzare l’evento del Carnevale, e su suggerimento del presidente della sezione di BCsicilia – Isola delle Femmine Agata Sandrone, il gruppo del progetto Ruggero II parteciperà con un corteo in costumi medievali, e con il valido supporto dei cavalieri templari a cavallo dell’associazione “Templarius” di Pino De Luca di Partanna Mondello.

Alla fine, ai singoli partecipanti, sarà riservata la cerimonia per l’investitura di Cavaliere, nonché la consegna, per mano del sindaco di Isola delle Femmine, di un diploma di benemerenza e della Croce Normanna di Cavaliere. Il prossimo obiettivo sarà la rappresentazione dell’incoronazione di Ruggero II, che avverrà nel maggio di quest’anno.