Modica (Rg): droga, 2 modicani in manette

Agenti della polizia di Stato di Modica, centro in provincia di Ragusa, hanno arrestato due modicano e sequestrato oltre 50 grammi di cocaina. La droga, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre 15 mila euro.

Gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato Antonio Sigona, 37 anni, con pregiudizi di polizia per reati contro la fede pubblica ed altri di maggiore gravità e Giancarlo Poidomani, 28 anni, incensurato, entrambi di Modica, sorpresi a detenere 58 grammi di cocaina e materiale per la suddivisione in dosi e la successiva immissione nel mercato della tossicodipendenza.

Ieri sera, mentre alcune volanti del commissariato di Modica effettuavano una pattuglia nel centro storico per prevenire eventi delittuosi in genere, anche a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica dei cittadini, altre pattuglie con personale in abiti civili, perlustravano le zone periferiche della città in ossequio alle direttive del questore di Ragusa che ha previsto mirati servizi di controllo del territorio, anche nelle zone più decentrate del territorio.

Nel corso dei servizi una pattuglia, che si trovava ferma per un posto di controllo sulla strada statale 115 nei pressi del cimitero comunale di contrada Sant’Antonio, notava una Smart con a bordo due soggetti i quali alla vista dell’intimazione dell’alt da parte della polizia, anziché rallentare e fermarsi, superava velocemente le autovetture incolonnate che la precedevano per scappare.

L’immediata azione di coordinamento con le altre pattuglie del commissariato di Modica dislocate nel territori per gli stessi servizi di prevenzione e repressione dei reati, consentiva l’arrivo di rinforzi che riuscivano a bloccare l’auto in fuga solo dopo poche centinaia di metri, con una manovra di chiusura a taglio.

Alla vista degli agenti i due hanno tentato in modo maldestro di disfarsi di un involucro gettandolo fuori dalla macchina. Un’azione che non è sfuggita agli agenti che lo recuperavano immediatamente constatando che conteneva stupefacente del tipo cocaina.

Nel corso di perquisizione personale e veicolare, nonché domiciliare, sono stati trovati 50 grammi di cocaina in totale e un bilancino di precisione, utilizzato per la suddivisione in dosi della droga.

La sostanza stupefacente complessivamente sequestrata, che risultava del peso di circa 58 grammi, avrebbe fruttato per i due spacciatori un ingente guadagno ammontante ad oltre 15 mila euro.

La droga che i due trasportavano, del peso di 52 grammi, probabilmente era stata acquistata in qualche provincia limitrofa. In casa di Poidomani la droga era nascosta in un pelouche. (video)