Scaletta Zanclea (Me): un arresto per rapina ad anziana

Ieri i carabinieri della stazione messinese di Scaletta Zanclea in collaborazione con i colleghi di Alì Terme hanno arrestato un incensurato di 27 anni per rapina aggravata ai danni di una anziana.

Il ragazzo pensava di aver messo a segno con successo il colpo, ma non è stato così. Il 27enne ha prima seguito l’anziana appena uscita dal supermercato e prima che entrasse in casa l’ha strattonata con violenza, facendola cadere a terra e rubando la borsa che la donna aveva con sé. Dopo il colpo è fuggito a bordo di un’autovettura a grande velocità.

Immediatamente sono intervenuti i carabinieri in quel momento impegnati in un servizio di controllo del territorio. Il ragazzo è stato intercettato e bloccato sul lungomare di Alì Terme dai carabinieri della locale stazione.

Il giovane si è subito reso conto di non avere via di scampo e ha ammesso le proprie responsabilità , indicando ai militari il sito in cui aveva nascosto la borsa rubata all’anziana. L’uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Messina Gazzi dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.