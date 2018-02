Palermo: l’aeroporto conferma i buoni propositi su traffico e collegamenti

L’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo conferma l’aumento di traffico passeggeri anche in questo bimestre del nuovo anno, con risultati eccellenti di continuità a quelli del 2017.

La Gesap, l’ente che gestisce la struttura aeroportuale mette sul piatto dei dati confortanti, con transiti di circa 374 mila passeggeri con oltre 62mila in più di gennaio 2017. Crescono del 15% anche i voli (3.038 contro i 2.641 di gennaio 2017).

Un aumento dovuto anche ai nuovi scali internazionali che porteranno collegamenti europei, con scali negli aeroporti di Londra,Francoforte,Madrid,Bratislava,

Norimberga e Dusseldorf. Scali e rotte importanti per passeggeri che per vari motivi devono recarsi su posti che sin d’ora, dovevano effettuare almeno due “soste” per arrivare a destinazione, quindi con lunghe attese negli aeroporti di scalo che certamente portano disagi e problematiche personali.

La compagnia Volotea e la Ryanair constatano l’evidente aumento di passeggeri, ed esattamente del 42% per la compagnia spagnola e del 28% per quella irlandese.

Certamente i prezzi modici influiscono a mettere in risalto i risultati avuti e questo non può che far felici i passeggeri che tentano di usufruire anche di questo per passare un periodo diverso di svago o meno. L’aeroporto di Palermo nel 2017 ha messo in atto la pavimentazione delle piste, ed è stato il primo aeroporto siciliano ad ottenere la certificazione europea rilasciata all’Enac, confermando ed attestando la sicurezza su tutto il sistema a garanzia dei piloti e passeggeri

Antonio David