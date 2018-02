Randazzo (Ct): svuota il conto di una pensionata, denunciato

Un 35enne di Randazzo, centro in provincia di Catania, ha svuotato il conto di una pensionata utilizzando indebitamente le carte di credito. Lo hanno scoperto i carabinieri della locale stazione che lo hanno denunciato.

La vittima lo scorso 31 dicembre aveva perso il proprio portamonete all’uscita di una rivendita di tabacchi ubicata nel centro di Randazzo. Nel portafogli vi erano del denaro in contanti e delle carte elettroniche di pagamento.

I militari grazie ai filmati delle telecamere di sicurezza hanno estrapolato alcune immagini ritraenti il soggetto che aveva ritrovato il portafoglio.il ragazzo aveva utilizzato il pin lasciato all’interno del portafoglio, aveva prelevato del denaro in contanti dal bancomat di uno degli uffici postali della cittadina, nonché effettuato degli acquisti in un negozio di Bronte per un totale di circa 1.450 euro.