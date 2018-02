Piraino (Me): il comune in tasca con la nuova App

La nuova applicazione del comune di Piraino permetterà ai cittadini di tenere in tasca la propria amministrazione. L’app è stata realizzata in collaborazione con Growapp e visit Piraino. È gratuita e scaricabile su tutti i dispositivi android e sui computer fissi, prossimamente disponibile per iOS.

Tutti con l’app potranno avere informazioni in modo rapido, efficace e soprattutto in ogni momento e in ogni luogo vorranno. Tramite l’app il comune potrà inviare comunicazioni ai cittadini,f ornendo un’ampia gamma di servizi per la raccolta differenziata.

Gli utenti potranno registrarsi, inviare segnalazioni e proposte e consultare anche l’albo online. Tramite l’app, inoltre, si potrà direttamente accedere al servizio whatsapp “Dillo al comune” e chiamare gli uffici.

“Se con il rilancio della pagina istituzionale del Comune stiamo cercando di fornire informazioni quotidiane sull’attività dell’Ente, e con l’attivazione del numero whatsapp di facilitare l’invio di segnalazioni e proposte al Comune, ha dichiarato l’Assessore Venuto, con questa nuova applicazione vogliamo dare la possibilità tutti di essere continuamente e in qualsiasi momento aggiornati sulle opportunità che il nostro territorio offre e sulle attività che si svolgono, abbattendo le barriere tra amministrazione e cittadini. Proprio per questo invitiamo tutti a scaricare l’app Piraino”.

Soddisfatto anche il Sindaco Maurizio Ruggeri che sottolinea come “l’arrivo di questo importante strumento comunicativo coincide con la partenza della raccolta differenziata, non a caso, infatti l’app ci consentirà di dare importanti informazioni sulla differenziata oltre che inviare notifiche ai cittadini ricordandone il calendario giornalmente. Tutte queste iniziative dall’aggiornamento costante della pagina Facebook, alle dirette streaming dei consigli, al numero whatsapp “Dillo al Comune” sino a quest’ultimo importante strumento dell’app. ci pongono all’avanguardia nel settore della comunicazione e della trasparenza tra Pubblica Amministrazione e cittadini”.