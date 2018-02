Montagnareale (Me): singolare ordinanza, “tutti a messa mercoledì delle ceneri”

Singolare ordinanza del sindaco di Montagnareale: “si invitano tutte le famiglie a partecipare alle funzioni liturgiche programmate per il mercoledì delle Ceneri, ovvero inizio della Quaresima”.

Un invito che arriva a seguito della sospensione delle attività comunali e delle lezioni scolastiche per una disinfestazione. Così il primo cittadino, come riportato da Antenna del Mediterraneo, invita le famiglie a partecipare alle funzioni religiose del mercoledì delle ceneri.

L’invito dell’ordinanza di Anna Sidoti è stato messo nero su bianco su un’ordinanza sindacale che ha come oggetto la chiusura degli uffici e delle scuole sia in centro che nella frazione Santa Nicolella per disinfestazione.

Uffici e scuole resteranno chiusi dal 12 al 14 febbraio, in coincidenza con l’inizio della Quaresima ed è stato aggiunto il passaggio, l’”invito” a partecipare alle funzioni, a tutta la cittadinanza. E arrivano anche le prime reazioni. Qualcuna pure divertente e ironica: “e se non andassimo a messa contravverremmo alle disposizioni del sindaco?”.