Finale di Pollina (Pa): Carnevale, un carro contro i tabù

Il Carnevale è occasione ideale per dire no a tabù, stereotipi e pregiudizi. Così accadrà per le strade di Finali di Pollina, centro del palermitano, il prossimo 11 febbraio per la sfilata carnascialesca.

In corteo anche un carro allegorico per dire no, in un clima di festa e allegria, alla violenza di genere, al razzismo, all’omotransfobia, al bullismo, all’inquinamento ambientale, ai maltrattamenti di ogni sorta.

“Con questo Carnevale – dichiara la fotografa Nina Kalinovà, organizzatrice e presidentessa dell’associazione culturale Gea-Global earth art – vogliamo semplicemente gioire e divertirci, essendo consapevoli che ogni vita è unica nella sua completezza. Noi tutti siamo qua per stupirci delle meraviglie della vita e non per sottometterci alle paure”.

Il carro, intitolato simbolicamente Mondo migliore “nasce proprio sulla scia di questo buon auspicio”. Il carro in sé dovrà trasmettere il senso di bellezza – prosegue Kalinovà – sul carro ho invitato anche tre minori stranieri ospiti della comunità Aquilone di Castelbuono, arrivati dalle loro terre sfidando il mare a bordo di vecchi barconi”.

Sul carro sventoleranno una bandiera della pace, quella che hanno cercato e che faticosamente stanno costruendo col loro arrivo qui, assieme loro sul carro anche ragazzi diversamente abili.

Sfileranno anche alcune creazioni stile “alta moda” di Giovanna Butticè realizzate con materiale di riciclo nel suo laboratorio “il valore aggiunto”. E ancora, una coppia di giovani che sensibilizzerà sul tema della violenza contro le donne e poi i bambini.

“La bellezza, da quella esteriore a quella puramente ideologica del messaggio di questo carro, per affrontare attraverso una chiave inusuale e poco scontata complesse tematiche sociali”. L’ospite d’onore sarà Miss trans Europa 2015, Alessandra Barone.

Accettando questo invito per il carnevale 2018 di Finale ha acconsentito a mettere in ballo la propria storia personale e gli ostacoli affrontati, con entusiasmo ma non senza fatica.

Al termine della sfilata è previsto un momento di raccoglimento in piazza del Popolo. Qui si esibirà la scuola di danza Asd Go to dance, diretta dalla maestra Clara Tropea con una performance dedicata contro la violenza sulle donne.

I festeggiamenti si prolungheranno fino al giorno seguente quando è prevista la premiazione delle tre maschere più originali alla Fauna al tema dell’edizione di quest’anno, la natura e il mondo animale.