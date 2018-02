Comiso (Rg): un arresto per evasione

Agenti della polizia di Stato a Comiso, nel ragusano, hanno arrestato il tunisino Alì Guorgueb, 32 anni. Dovrà rispondere dei reati di lesione, rapina e porto ingiustificato di arma.

Il tunisino risulta ubicato a Comiso in via Conte di Torino. In passato era stato un dipendente del padrone di casa e l’uomo ignorava che il tunisino aveva fornito i dati della propria casa per espiare gli arresti domiciliari.

La polizia di Stato, per assicurare l’evaso alla giustizia, aveva nei giorni ripetuto più volte i controlli cercando l’uomo anhce dove si riteneva potesse trovare riparo, senza alcun esito.

I continui controlli anche presso suoi connazionali che si riteneva potessero essere conniventi. Questi ultimi avevano messo in allarme l’uomo che, probabilmente, sabato mattina si era presentato negli uffici del commissariato di Comiso dove è stato controllato e poi arrestato.

Su indicazioni della competente Autorità giudiziaria, l’uomo è stato condotto in carcere.