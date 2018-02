Catania: Sant’Agata, alcuni commercianti: “ci sentiamo messi da parte”

“Ci sentiamo messi da parte”. Così un commerciante a nome anche di alcuni suoi colleghi della zona dei Cappuccini a Catania. Mentre si stanno svolgendo i festeggiamenti in onore della patrona del capoluogo etneo, il proprietario di un negozio in via Plebiscito “Fantasia di tutto per tutti”, si sfoga.

Il negozio è da oltre quaranta anni un punto di riferimento per molti devoti e ogni anno, in occasione dei festeggiamenti agatini, oltre a vendere il tradizionale saio (sacco) vengono allestite le vetrine per “raccontare” la storia della Santa e che cosa rapprsenta per gli stessi catanesi.

I commercianti della zona, però, sembrano sentirsi poco valorizzati, pur essendo consapevoli della forza e dell’importanza del quartiere. “Il mio non vuole essere assolutamente un rimprovero, ma un suggerimento affinchè realtà come la nostra vengano conosciute ed apprezzate da quante più persone possibile”.