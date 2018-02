Catania: randagi a San Giovanni Galermo

Continua l’allarme randagismo nel quartiere di San Giovanni Galermo a Catania. Dopo le segnalazioni, sempre più frequenti, dei cittadini spaventati, il consigliere comunale Giuseppe Catalano lancia un preciso appello all’amministrazione comunale affinchè possa intervenire per risolvere una questione igienico-sanitaria che comincia a farsi allarmante.

I sangiovannesi hanno paura perchè questi cani stanno diventando sempre più aggressivi. Gli ultimi casi riguardano un branco che genera più di una preoccupazione tra la gente e che staziona nei terreni abbandonati intorno alla scuola “Quasimodo”.

Non solo, almeno tre aggressioni nelle ultime settimane si sono registrate ai poveri passanti da parte del branco in via Salvatore Santangelo via Kolbe e via Don Minzoni. Occorre, quindi, intervenire con la massima urgenza prima di trovarsi di fronte a situazioni ben peggiori di quelle attuali.

I cani si muovono in branchi di 10-12 unità e stazionano nei pressi dei cassonetti della spazzatura perchè trovano resti di cibo in abbondanza. Di solito gli animali non sono aggressivi ma possono subentrare determinati fattori, come difendere il proprio territorio o la prole e durante il periodo degli accoppiamenti, che possono spingerli ad attaccare l’uomo.

Le associazioni animaliste ed i volontari, nel contesto legato al randagismo, stanno facendo un lavoro assolutamente encomiabile ma Palazzo degli Elefanti sul randagismo deve fare di più anche nell’ottica di tutela della pubblica incolumità nel quartiere di San Giovanni Galermo. Oggi non parliamo di attacchi isolati e occasionali ma di aggressioni in serie. Assalti violenti che si ripetono costantemente.