Catania: grande festa per Sant’Agata

Sono in corso a Catania i grandi festeggiamenti per la festa in onore della patrona Sant’Agata. Si tratta della festa religiosa più importante del capoluogo etneo.

È una delle feste religiose più seguite per il numero di persone che coinvolge. Una schiera di fedeli vestiti col tradizionale “sacco” bianco attorno alla preziosa vara che custodisce il busto della Santa, ricoperto di pietre preziose.

Dal 3 al 5 febbraio Catania si veste a festa con le A sui velluti rossi che pendono da ogni balcone e finestra. La ricorrenza di febbraio è legata al martirio della Santa catanese, mentre viene festeggiata anche il 17 agosto per ricordare il ritorno a Catania delle spoglie mortali della Santa, dopo che erano state traugate e portate a Costantinopoli dal generale bizantino Giorgio Maniace come bottino di guerra.

Come ogni anno sono stati emozionanti i momenti topici della prima processione: dalla messa dell’Aurora fino alla salita dei Cappuccini e al canto delle Clarisse fino alla sosta in piazza Palestro con l’omaggio della parrocchia Sacro cuore al Fortino e i tradizionali fuochi d’artificio anche di piazza duomo del 3 febbraio.

Fra qualche minuto, alle 17.00 la Santa comincerà il cosiddetto giro interno per un altro bagno di folla che si annuncia senza precedenti con migliaia di fedeli, catanesi, turisti e curiosi proti a riabbracciare la patrona della città e a camminare accanto a lei nella lunga processione.

Questa mattina intanto è stato celebrato il pontificale presieduto dal caridnale Gualtiero Bassetti, arcivescovo metropolita di Perugia – Città della Pieve e presidente della Conferenza Episcopale Italiana.

Nel corso del pontificale, Bassetti ha detto no alla xenofobia, al rancore sociale e agli imprenditori della paura. “Dobbiamo unire l’Italia, ricucire le nostre comunità. In nome di Dio invochiamo sobrietà, pace e dialogo. Dobbiamo fare ogni sforzo per custodire la qualità della vita delle nostre città, favorendo inclusione e sicurezza”.