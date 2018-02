Polizzi Generosa (Pa): torna in piazza l’ufficio turistico del parco delle Madonie

Torna nella Piazza Umberto I di Polizzi Generosa, l’ufficio turistico del Parco delle Madonie. Un orgoglio cittadino voluto a gran voce da tutta la cittadinanza dopo un periodo di purgatorio presso una stanza del palazzo comunale stesso.

L’ufficio della via principale, dopo un adeguamento di tutta la struttura del “Centro di aggregazione sociale e divulgazione della cultura e della legalità Carlo Alberto Della Chiesa” , è stato usufruito dall’Associazione Nazionale Carabinieri , sezione staccata del loco e, a dirla tutta non propria consona alle esigenze estetiche paesane e ai malumori stessi, senza nulla togliere alla Benemerita che è stata spostata nella stanza adiacente all’interno della struttura.

Quindi, l’ufficio gestito dall’Ente Parco Delle Madonie e nella fattispecie dall’esperto Lorenzo Sausa, riporta un “istituzione” importante nella piazza principale del paese, ove i turisti possono chiedere informazioni e quant’altro possa servire per incrementare l’afflusso di gente che vuole conoscere le bellezze di Polizzi Generosa, tra arte, cultura e quant’altro il paese possa vantare.

La cittadinanza ha fortemente voluto,spinto e indirizzato l’amministrazione comunale per riportare il tutto al “vecchio sistema”, e certamente il colpo d’occhio è ben diverso da prima….. L’Associazione Carabinieri, ha lavorato tanto e, si è messa sempre a disposizione per le esigenze dei ruoli che le competono in ambito locale e territoriale, e questo spostamento di loco non comporta l’impegno che verrà ma, il posto in “prima fila” certamente non può esimersi dall’importanza che l’ufficio possa avere.

Antonio David