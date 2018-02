Longi (Me): danneggia auto in sosta, arrestato

Un settantenne di Longi, centro nebroideo in provincia di Messina, è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione per aver danneggiato auto in sosta. L’anziano, inoltre, dovrà rispondere di porto illegale di un coltello

Da diversi giorni alcuni cittadini lamentavano danneggiamenti alle proprie auto parcheggiate lungo via Libertà nel centro di Longi. Le auto venivano rigate nella carrozzeria, probabilmente con un oggetto appuntito.

La notizia in breve tempo si è sparsa nel piccolo centro montano così i carabinieri hanno predisposto mirati servizi di osservazione, supportati anche da telecamere opportunamente installate proprio per venire a capo della vicenda.

Dopo diversi giorni i carabinieri hanno finalmente ottenuto dei risultati. Nel corso di un appostamento hanno individuato una Fiat Panda da cui scendeva il settantenne che con un coltello in un possesso iniziava a danneggiare alcune auto in sosta.

Immediatamente i carabinieri sono intervenuti a bloccare l’anziano che nel frattempo era risalito sull’auto cercando di allontanarsi dal luogo del delitto. Sottoposto a perquisizione, l’anziano è stato trovato in possesso del coltello utilizzato per rigare le auto e che è stato sequestrato

B.A, queste le sue iniziali, è stato arrestato e condotto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.