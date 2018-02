Catania: operazione “Adranos”, altri due arresti

Si erano sottratti alla cattura lo scorso 30 gennaio Salvatore Foti, 49 anni, detto “Turi ‘u scessu” e Antonio Longo, 20 anni, detto “’u nanu”, entrambi pregiudicati. Erano stati raggiunti da ordinanze di arresto nell’ambito dell’operazione denominata Adranos. Oggi sono stati catturati

Insieme agli altri arrestati erano stati accusati di associazione per delinquere di stampo mafioso (clan Santangelo), associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, detenzione di droga, estorsione, rapina, furto e altri reati contro il patrimonio, reati in materia di armi con l’aggravante di aver commesso il fatto in nome e per conto dell’associazione mafiosa denominata Santangelo per agevolarne le attività illecite.

In particolare, la mattina dello scorso 31 gennaio, agenti della squadra mobile e del commissariato di Adrano, avendo sentore che Foti potesse aver fatto rientro nella propria abitazione, è stato effettuato un ulteriore controllo.

L’intuizione degli investigatori si è dimostrata vera perché all’interno della casa c’era Foti il quale, alla vista degli agenti, ha cercato di sottrarsi alla cattura fuggendo sui tetti.

Dopo un rocambolesco quanto pericoloso inseguimento, Foti si era rifugiato nell’abitazione di un ignaro vicino, dove è stato rintracciato e arrestato.

Nel pomeriggio di ieri l’uomo si è presentato negli uffici del commissariato di polizia di Adrano, dove gli è stata notificata la misura cautelare.

Foti e Longo, dopo le formalità di rito, sono stati associati nel carcere dove resteranno a disposizione dell’Autorità giudiziaria.