Sant’Agata di Militello (Me): perseguitava l’ex moglie, 43enne in manette

L’accusa è atti persecutori nei confronti dell’ex moglie. I carabinieri di Sant’Agata di Militello, centro in provincia di Messina, hanno arrestato un 43enne perché perseguitava l’ex moglie.

Le indagini dei carabinieri della locale stazione hanno permesso di raccogliere un quadro indiziario, rassegnato alla procura di Patti che documentava gli atti persecutori iniziati da febbraio del 2015 e protrattasi per diversi anni, per ultimo nello scorso mese di gennaio, con episodi di violenze psichiche e fisiche subìte dalla donna che in qualche occasione è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari.

In particolare, in una circostanza, l’aggressinoe attuata dall’uomo procurava gravi lesioni al volto della donna con la frattura scomposta del setto nasale.

Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato associato al carcere di Barcellona Pozzo di Gotto dove resterà a disposizione del giudice che nei prossimi giorni procederà all’interrogatorio di garanzia.