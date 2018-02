Santa Lucia del Mela (Me): due giovani arrestati per droga

Kevin Pantè, 22 anni e Salvatore Benenati, 43 anni, sono stati arrestati dai carabinieri di Santa Lucia del Mela, nel messinese, per detenzione di droga ai fini dello spaccio.

I due sono stati controllati in una stazione di rifornimento di Santa Lucia del Mela. Alla vista dei miliati i due non hanno cambiato atteggiamento, tanto che l’equipaggio, dopo un minuzioso controllo al veicolo ha trovato, ben nascosto, un sacchetto in cellophane sottovuoto con all’interno 500 grammi di marijuana.

Le perquisizioni domiciliari successive hanno permesso ai carabinieri di trovare e sequestrare alcuni grammi di hashish, un bilancino di precisione e una munizione calibro 7,65. Gli arrestati sono stati accompagnati nelle proprie abitazioni in regime di arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.

La droga sarà inviata ai laboratori per gli esami tecnici per stabilirne l’esatto principio attivo.