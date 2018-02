Misterbianco (Ct): pensionato tenta rapina a mano armata, arrestato

Un uomo di 77 anni, qualche giorno fa ha tentato una rapina a mano armata in un negozio di Misterbianco nel catanese, specializzato nella vendita di apparecchi acustici per sordità, per farsi visitare ed ordinarne uno lasciando come caparra 300 euro in contanti.

Ieri sera intorno alle 19.00 l’uomo, colto da un raptus improvviso, si è presentato in negozio intimando al titolare di restituirgli il denaro della caparra. Al diniego espresso dall’esercente ha tirato fuori una pistola ribadendo la richiesta di restituzione dei soldi.

Da qui ne è scaturita una violenta colluttazione con il figlio del proprietario del negozio e il pensiaonto che, liberandosi, ha addirittura scagliato contro gli esercenti una fioriera che si trovava all’interno dei locali, ferendo il titolare ad una mano.

L’uomo in fuga è stato fermato, disarmato ed ammanettato dai carabinieri della locale tenenza che lo hanno relegato agli arresti domiciliari in attesa della direttissima dove risponderà di tentata rapina.

Il revolver, risultato una fedele riproduzione di una calibro 38, è stato opportunamente posto sotto sequestro.