Catania: sequestrata cocaina per oltre 150 mila euro, in manette il figlio di un noto boss

Detenzione di droga finalizzata allo spaccio di stupefacenti. è questa l’accusa di cui dovrà rispondere un giovane di 33 anni, figlio di un noto boss locale. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri della compagina piazza Dante in flagranza di reato.

L’uomo, in casa con la nonna, vistosi scoperto, ha tentato disperatamente di disfarsi della droga gettandola attraverso le grate della finestra, di fatto consegnandola nellem ani dei carabinieri rimasti in strada.

La droga recuperata, posta sotto sequestro, è stata composta da 6 involucri in cellophane contenenti cocaina in pietra per un peso complessivo di circa 1.400 grammi. Una volta messa in commercio, la droga avrebbe potuto produrre dei ricavi superiori ai 150 mila euro.

L’arrestato dopo le formalità di rito è stato associato al carcere di Catania piazza Lanza dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.