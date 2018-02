Capo d’Orlando (Me): si inaugura sabato la mostra “Per fuoco non per tempo”

Si chiama “Per fuoco non per tempo” la mostra delle illustrazioni del Leporello che sarà inaugurata sabato 3 febbraio alle 18.30 nello spazio Loc, laboratorio orlando contemporaneo di via del fanciullo a Capo d’Orlando, centro tirrenico in provincia di Messina.

La pubblicazione ha vinto la terza edizione della balena di ghiaccio, il premio di poesia per i giovani dedicato al poeta e psicoanalista orlandino Basilio Reale.

Nella mostra verranno esposti quasi 100 disegni realizzati da: Salvatore Emanuele, Gabriele Letizia, Greta Piazza, Michaela Pinto, Nina Ricciardi e Antonella Maura Tascone (docenti: Salvatore Barca, Sabrina Busà, Anna Paola Cataldo, Vittorio Perna) e contenuti nel leporello di Federica Corpina.

All’inaugurazione della mostra interverranno il sindaco Franco Ingrillì, l’assessore Cristian Gierotto, il delegato alla cultura Giacomo Miracola, la componente del LOC Monica Lanza, Giovanni Spinicchia e Domenica Sindoni, della giuria della Balena di Ghiaccio.

L’evento sarà arricchito dallo spettacolo degli studenti del Liceo Classico “Lucio Piccolo”, “L’esilio di Elena” tratto da Elena di Ghiannis Ritsos, a cura della professoressa Domenica Sindoni e con la collaborazione, al leggio, della professoressa Antonella Ricciardo Calderaro. La mostra rimarrà aperta fino al 18 febbraio.