Tortorici (Me): verso l’ottava, senza spari e balletto

Niente fuochi d’artificio domani sera, né le moschetterie e le bombe per l’ottava di San Sebastiano, patrono di Tortorici. Sarà una festa diversa dalle altre.

Tortoricinon dimentica la giovanissima Chiara Foti Randazzese, strappata alla vita il 20 gennaio, proprio nel giorno in cui il centro nebroideo avrebbe dovuto festeggiare il suo patrono.

Sabatoscorso la processione si è svolta solo fino al fiume, in silenzio attonito e con una compostezza mai viste e subito dopo il simulacro del Santo sul pesante fercolo con le reliquie, è stato riposto nella chiesa di San Nicolò. Qui il simulacro è rimasto per l’intera settimana spoglio, privo degli oggetti d’oro, ex voto dei fedeli. E così è rimasto anche per il funerale di Chiara che è stato concelebrato proprio nella chiesa di San Nicolò mercoledì scorso.

Domani sera verrà celebrato il vespro solenne animato dai ragazzi del coro di San Nicolò con quelli del coro di Santa Maria Assunta.

Domenica, invece, le messe saranno celebrate ogni ora dalle otto alle dieci e alle 11:00 verrà celebrata la messa cantata. Alle 12:30 circa uscirà dalla chiesa la processione che percorrerà tutto il paese, accompagnata questa volta dalla banda musicale.

Solo per quest’anno saranno sospese, in segno di rispetto per la morte di una giovane concittadina, le corse del simulacro accompagnate dalla marcia dei bersaglieri. Sospesi anche i banchetti durante le diverse soste del Santo che servono per far riposare i nudi, i fedeli vestiti di bianco che a piedi nudi portano il simulacro in processione. Al rientro della questua a Santa Maria, si svolgerà la tipica e caratteristica processione di saluto per il paese.

Ledonne, vestite di bianco e a piedi scalzi, precederanno in due file indiane il simulacro del Santo seguito poi dai fedeli. Al rientro San Sebastiano farà solo tre giri della piazza come di consueto ma, solo per quest’anno, senza la tradizionale “ballata d’a vara”.