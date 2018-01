Catania: tenta furto con disturbatore di frequenze, arrestato

Agenti della polizia di Stato di Catania hanno arrestato il catanese Stefano Siracusa, 33 anni, con l’accusa di tentato furto aggravato. L’uomo ha cercato di mettere a segno un furto con il cosidetto Jammer, un disturbatore di frequenze.

Ieri mattina alle 09.00, su segnalazione della locale sala operativa, agenti della squadra mobile, sezione contrasto al crimine diffuso, insieme ad una pattuglia del commissariato di polizia, sono intervenuti in centro per dare ausilio ad un agente di polizia che aveva bloccato un uomo, responsabile di tentato furto su autovettura.

Giunti sul posto e presi contatti con la vittima, il personale operate ha sottoposto il malvivente ad una accurata perquisizione personale. Al termine è stato trovato un disturbatore di radiofrequenze nella tasca del giubbotto del giovane. Il dispositivo era simile a quelli utilizzati per inibire la chiusura centralizzata delle auto.

Per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi, agenti della squadra mobile hanno acquisito le immagini di alcune telecamere presenti sul luogo del fatto. È stato accertato che il malvivente aveva impedito con il suo marchingegno la chiusura dell’auto per poi introdursi con facilità all’interno.

Il malvivente non è riuscito a portare a termine il proprio intento criminoso per il sopraggiungere improvviso della vittima.

Nel prosieguo delle attività di indagine è stata effettuata una perquisizione nell’appartamento di Siracusa. Qui sono stati trovati e sequestrati diversi oggetti di probabile provenienza furtiva, tra cui numerosi mazzi di chiavi di appartamenti sottratti probabilmente ad altre malcapitate vittime.

Alla luce degli elementi acquisiti, dunque, il personale della squadra mobile aveva modo di accertare che il malvivente, seguendo una pratica altamente collaudata, si era introdotto in una vettura con il preciso intento di impossessarsi delle chiavi di casa della vittima per poi, in una fase successiva, commettere il furto in appartamento.

Siracusa è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari.