Catania: aggredisce una donna per rapinarla, tunisino in manette

Un cittadino tunisino ha aggredito una donna tentando poi di rapinarla. È successo in piazza Giovanni XXIII a Catania dove i carabinieri lo hanno arrestato in flagranza di reato per tentata violenza sessuale, lesioni personali e tentata rapina aggravata.

La donna, una catanese di 34 anni, ieri mattina intorno alle 06.00, mentre dinanzi la stazione centrale di piazza Giovanni XXIII attendeva uno degli autobus di linea dell’AMT. La donna è stata avvicinata dal tunisino che, con la scusa di una sigaretta, l’ha afferrata cingendole il braccio al collo e baciandola prima sul viso e poi sulla bocca.

Non riuscendo ad andare oltre per la strenua resistenza opposta dalla donna, il malvivente ha spostato l’attenzione sullo zaino portato in spalla dalla poveretta dove si trovavano 300 euro in contanti, vari documenti ed uno smartphone. Anche in questo caso la donna è riuscita a divincolarsi rifugiandosi nel vicino chiosco delle bibite.

Fortunatamente per la vittima, un’autista di autobus di linea che aveva assistito alla brutale aggressione, ha chiesto aiuto al numero unico per le emergenze. Sul posto una pattuglia dei carabinieri che, appena giunta, ha sostenuto e rassicurato la donna. La vittima ha descritto il suo assalitore e questo ha permesso ai militari di bloccare e ammanettare l’uomo che nel frattempo si era nascosto in uno degli autobus, il 449, fermo al capolinea.

La vittima, soccorsa dal 118, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele di Catania. i medici le hanno riscontrato un trauma contusivo alla spalla destra ed escoriazioni al volto. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.