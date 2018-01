Capo d’Orlando (Me): per il giorno della memoria doppio appuntamento in biblioteca

Sabato 27 gennaio in occasione del giorno della memoria si terrà un doppio appuntamento alla biblioteca comunale di Capo d’Orlando, nel messinese, per ricordare tutte le vittime della Shoah.

In collaborazione con l’istituto comprensivo 1, con cui è stato siglato un apposito protocollo d’intesa per attuare iniziative di valenza culturale, sabato mattina si terrà un incontro-dibattito con gli studenti. Interverranno il responsabile della biblioteca Calogero Sapone, il docente di storia del diritto medievale e moderno all’università di Palermo, Antonio Matasso e il dirigente scolastico Rinaldo Anastasi.

Alle 18.00 nel progetto “i venerdì letterari” sarà presentato il libro di Hanna Arendt “La banalità del mal”.

Il libro è incentrato sulla partecipazione della filosofa tedesca al processo contro Adolf Eichmann, un funzionario del Terzo Reich, responsabile dello sterminio degli ebrei durante il periodo nazista.

Nel 1961 Arendt si recò a Gerusalemme come inviata della riviste The New Yorker per assistere al processo contro Eichmann, per osservare da vicino “l’artefice del male radicale”. Alla presentazione interverranno Carlo Sapone, la professoressa Franca Danisi e il professore Giuseppe Gembillo.