Milano: Lady Gaga incontra i suoi parenti di Naso (Me)

Per la prima volta Lady Gaga, la famosa cantante, ha incontrato i suoi parenti di Naso, centro nebroideo in provincia di Messina. In occasione del concerto al forum d’Assago dello scorso 18 gennaio, Stefani Joanne Angelina Germanotta, in arte lady Gaga, ha conosciuto i suoi parenti.

Il bisnonno di Lady Gaga era il calzolaio Antonio Germanotta, partito da Naso nel 1908 per cercare fortuna negli Stati Uniti.

Un incontro molto importante per la cantante che, sul palco del Forum, ha dedicato una canzone ai parenti di Naso: “The edge of glory”.

Lady Gaga sul palco, seduta al pianoforte, ha detto commossa: “Questa per me è una serata speciale perché per la prima volta c’è anche la mia famiglia dalla Sicilia. Sono venuti fin qui per conoscermi e questo mi ha emozionato molto e mi ha fatto pensare ai miei nonni che sono partiti da naso con una barca per raggiungere l’America lasciandosi dietro tutto, compreso un paese così meraviglioso come l’Italia, la Sicilia. L’unica cosa che volevano era imparare l’inglese prima possibile per poter lavorare.