Tortorici (Me): Chiara è ritornata a casa, domani i funerali

Anche il cielo ha pianto all’arrivo della salma di Chiara Foti Randazzese a Tortorici (Messina). Pioveva questo pomeriggio quando la bara con la giovane 19enne, morta in un incidente stradale la mattina del 20 gennaio nel centro nebroideo, è arrivata nel paese natìo. Ad aspettarla i suoi amici più cari e gli ex compagni di scuola.

L’autopsia sul corpo di Chiara è stata effettuata, ma ancora non si conosce il responso del medico legale. L’esame autoptico potrebbe aiutare a comprendere la dinamica dell’incidente mortale. L’auto guidata dalla giovane oricense ha sfondato la ringhiera in ferro del viadotto Franchina, molto deteriorata dal tempo, ed è finita a testa in giù nel greto del fiume Grande. Un impatto fatale per Chiara, mentre la sorellina di 16 anni Elisa ha riportato gravissime ferite ed è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico alla spina dorsale. Elisa si trova ancora ricoverata nel reparto di terapia intensiva del Policlinico di Messina e i medici non hanno ancora sciolto la prognosi.

Questo pomeriggio Chiara è ritornata a casa, fra gli affetti più cari: i genitori, i fratelli minori Alessia e Matteo, i nonni e i parenti tutti. Insieme a loro gli ex compagni di classe e gli amici che ancora non riescono a credere di non poter più ridere e scherzare con Chiara, ricordata da tutti come una ragazza solare, allegra e piena di vita. Ad aspettarla anche uno striscione preparato da due delle sue più care amiche con la scritta “Quando sorridi sei il sole”.

Chiara è stata ricordata nel corso di una manifestazione alle scuole medie Nello Lombardo di Tortorici dal dirigente scolastico Rinaldo Anastasi. Per lei anche una canzone eseguita dai suoi ex compagni al liceo di Sant’Agata di Militello. “Voglio ricordarti com’eri, pensare che ancora vivi. Voglio pensare che ancora mi ascolti e come allora sorridi”. Si concludeva così la canzone cantata per la ragazza.

I funerali di Chiara verranno celebrati domani pomeriggio nella chiesa di San Nicolò alle 15.00. Qui si troverà anche il simulacro “spoglio” di San Sebastiano. Intanto cittadini e associazioni hanno deciso di annullare i festeggiamenti previsti per il carnevale oricense, per rispetto di Chiara e del dolore della sua famiglia.