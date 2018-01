Maniace (Ct): ruba un torchio e pubblica la foto su facebook, denunciato

Ruba un torchio in contrada Serra Stivala e poi ha pubblicato la foto su facebook. È stata questa sua “voglia di protagonismo” ad incastrare un 46enne di Maniace.

I carabinieri della stazione catanese di Bronte avevano ricevuto una segnalazione da una vedova di 83 anni che aveva subìto il furto di un torchio per la spremitura dell’uva.

Il torchio rubato era stato messo in vendita su facebook. Così i carabinieri sono risaliti all’identità del ladro: un 46enne di Maniace, già gravato da precedenti di polizia. Nel tardo pomeriggio del 19 gennaio scorso, adoperando il proprio trattore come ariete per sfondare la porta d’ingresso sia per sradicare il torchio dal pavimento e trasportalo a Maniace.

I carabinieri hanno rinvenuto la refurtiva, restituita all’avente diritto sequestrando il trattore utilizzato per la commissione del reato.