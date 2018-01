Tortorici (Me): auto nel fiume, muore una ventenne

Una ragazza di 20 anni, Chiara Foti Randazzese di Tortorici, ha perso la vita questa notte nel centro nebroideo. L’auto su cui viaggiava è finita nel fiume che attraversa il paese nei pressi del banco di Sicilia.

Un impatto che per la giovane è stato fatale. Grave anche il fidanzato che viaggiava con lei e altri amici che si trovavano in macchina.

Sul posto i vigili del fuoco e le ambulanze, ma per la giovane Chiara non c’è stato nulla da fare. Non si conoscono ancora le cause che ha fatto sbandare l’auto che in curva è finita prima contro la ringhiera molto deteriorata per poi terminare la corsa nel greto del torrente.

Gravissima la sorella della giovane di 14 anni che è al momento in ospedale dove i medici la stanno sottoponendo ad un delicatissimo intervento chirurgico. Gravi sembrano le condizioni anche del fidanzato della ventenne.

Una notizia che ha scosso profondamente Tortorici che oggi doveva essere in festa per il patrono San Sebastiano. A quanto pare la processione oggi si farà soltanto fino al fiume Calagni e non si svolgerà la consueta questua. (seguiranno aggiornamenti)