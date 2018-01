Barcellona Pozzo di Gotto (Me): “gioco sporco 2”, scoperti 8 centri scommesse clandestini

È stata denominata Gioco sporco l’operazione condotta dagli agenti della guardia di finanza a Barcellona Pozzo di Gotto, nel messinese. Sono stati scoperti otto centri di scommesse non autorizzati fra Barcellona, Merì e Terme Vigliatore.

I locali in questione apparivano come normali sale da biliardo o internet point e invece erano centri illegali di scommesse.

I successivi accertamenti hanno permesso di individuare i registri della contabilità “in nero”

delle scommesse raccolte e le numerose ricevute di giocate risultate avere un unico “id

giocatore”, significativi elementi indiziari che testimonierebbero pure la raccolta abusiva di

denaro. Dai controlli, infatti, è emerso che i responsabili si sarebbero interposti fra la clientela e il sistema di puntata, utilizzando conti di gioco personali, col fine di raccogliere le puntate elaborate dagli scommettitori nelle postazioni periferiche che venivano trasmesse, per il successivo pagamento, a una postazione centrale, presso cui veniva anche stampata la ricevuta di gioco.

Negli stessi locali sono stati individuati e sequestrati anche cinque videopoker istallati in assenza della necessaria autorizzazione.

In alcuni casi si è rivelata fondamentale l’analisi tecnica delle postazioni di gioco, svolta anche con l’ausilio tecnico di funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Messina, che ha permesso di rilevare collegamenti diretti a piattaforme di gioco online e la cronologia delle scommesse effettuate, dimostrando così che gli esercenti avevano predisposto le apparecchiature, connesse alla rete telematica, per consentire ai clienti di scommettere e giocare su piattaforme di soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio.

Nei locali di un’ulteriore sala scommesse, risultata in possesso della relativa licenza, è stata rilevata anche la presenza di un minore, motivo per il quale il titolare è stato oggetto di una sanzione amministrativa che può arrivare fino ad un massimo di 20.000 euro.

Sono state sei le persone denunciate, a vario titolo, alla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto per esercizio abusivo di gioco e scommesse, reato che prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, e per ulteriori violazioni penali alla disciplina sui giochi.

Nel complesso sono state contestate sanzioni amministrative pecuniarie per oltre centocinquantamila euro e sottoposti a sequestro dodici postazioni scommesse e cinque videopoker.