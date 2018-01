Tortorici (Me): “u ddauru” per San Sebastiano

Continuano a Tortorici i festeggiamenti in onore dell’amato patrono San Sebastiano. Questa mattina più di 400 rami di alloro e agrifoglio hanno sfilato il paese in ricordo del secondo martirio del soldato romano, legato proprio ad un albero di alloro.

Sin dalla mattina i fedeli soon partiti a piedi dalle numerosissime borgate del centro nebroideo con i pesanti rami, alcuni dei quali addobbati con nastri rossi, campane e immaginette di San Sebastiano. Al termine della messa cantata delle 11.00 celebrata nella centrale chiesa di San Nicolò da don Nino Nuzzo, è uscito in processione il simulacro di Sant’Antonio Abate.

Il sacerdote in via Filangeri ha benedetto gli alberi di alloro assiepati sui muri e poi è iniziata la consueta sfilata , detta “’u ddauru”. Tutti divisi per borgate, alcuni con i vestiti tipici contadini del passato, accompagnati dal suono delle zampogne, dalla fisarmonica di Nino Calderone e dal friscaletto di Antonio Vincenzo Zangla, i portatori di alloro sono giunti di fronte al portone della chiesa madre.

Qui padre Simone Campana, per la prima volta in qualità di responsabile parrocchiale del centro nebroideo, ha benedetto uno per uno i rami di alloro che verranno poi posizionati davanti a tutte le chiese del paese e lungo la via Roma.

La novità di quest’anno è stato il punto di ristoro offerto dalla giovanissima associazione “I nudi”. Fave “ngriddi”, frittole e buon vino per chiunque ne avesse voglia, dopo una giornata trascorsa a trasportare in spalla i pesanti rami di alloro. Tutta la processione e il momento della benedizione sono stati accompagnati dall’imponente suono della campana di San Sebastiano.