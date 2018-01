Tortorici (Me): “C’è posta per te”, si scoprono i destinatari della posta di Maria

Era l’undici luglio del 2017 quando Marcello, il simpatico postino di Maria de Filippi era arrivato a Tortorici in sella alla sua bicicletta per recapitare due inviti a partecipare alla popolare trasmissione di Canale5.

Nel piccolo centro nebroideo era partita la corsa ad indovinare i destinatari degli inviti giunti dal popolare programma di Canale5 “C’è posta per te”.

Gli inviti erano per Iolanda, il suo compagno Giuseppe e il figlio di lui, Francesco. A chiamarli era stata la madre di Francesco, Loredana.

Lei si sposa giovanissima e prima ancora di diventare maggiorenne partorisce Francesco, figlio voluto da entrambi i genitori. Quando Francesco, oggi ventunenne, era piccolo il padre Giuseppe, secondo il racconto di Loredana, lascia la moglie dicendole che non la ama più. Una versione, questa, che viene poi ribaltata in studio da Giuseppe. Loredana vuole ricucire il rapporto con il figlio che da sette anni, poco dopo aver compiuto 15 anni, vive a Tortorici con il padre e la sua compagna che per lui è come se fosse una seconda madre.

Fra recriminazioni varie e litigi, Loredana e Giuseppe sembrano essere ancora in un’aula di tribunale. La stessa aula dove sono in corso tantissimi processi in ben 19 anni, alcuni dei quali ancora in corso. Una battaglia legale che adesso ha allontanato Francesco dalla madre.

Maria De Filippi, da perfetta padrona di casa, cerca più volte di far parlare Francesco, ma il ragazzo è troppo schivo, non risponde molto. Dice solo che si aspettava che ci fosse sua madre dietro l’invito a partecipare alla trasmissione e che se lei si fosse posta in un modo differente, probabilmente lui avrebbe aperto la busta. “Non me la sento adesso, ho bisogno di tempo per pensare” ha detto Francesco facendo richiudere la busta. A nulla sono valse le prove di Maria di far cambiare idea al ragazzo. Alla fine sembrava quasi che le sue parole avessero fatto breccia nel cuore del giovane Francesco, ma poi Iolanda, Giuseppe e Francesco la salutano. “Proprio mentre stava per cambiare idea lei ti ha salutato” ha ribattuto dall’altro lato della busta Loredana con gli occhi pieni di lacrime e forse un poco di rimpianto per aver acconsentito, 7 anni fa, alla richiesta del figlio di andare a vivere col padre.