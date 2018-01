San Giovanni La Punta (Ct): “La terrazza” in scena nel fine settimana

Il prossimo fine settimana, sabato e domenica 13 e 14 gennaio e domenica 21 gennaio il teatro di San Giovanni La Punta, nel catanese, andrà in scena “La terrazza”. Sabato lo spettacolo è alle 20.30 mentre le due domeniche lo spettacolo è in programma alle 18.00.

Nuovo appuntamento con l’associazione teatrale “Sotto il Tocco” che vede la direzione artistica di Michele Russo. Sabato 13 gennaio alle ore 20.30, domenica 14 gennaio alle ore 18 e domenica 21 gennaio alle ore 18 andrà in scena “La Terrazza”, il giallo in due atti di Paola Settele per la regia di Azzurra Viglianisi.

Ad ospitare il lavoro teatrale ci penserà il Teatro di via Ravanusa, 18 a San Giovanni La Punta. La vicenda si svolge all’interno della casa del ragionier Conticini. Viene avvelenato e si deve scoprire chi sia stato e soprattutto il perché. Ed è proprio questo che dovrà scoprire il cervellotico commissario (Luca Coco), insieme al suo imbranato aiutante (Sebastiano Barbagallo). Gli indiziati non mancano: Bice la moglie sottomessa, Faustina e Concettina le ” zie pasticcione”, la vedova Pomponi, amica di Bice, Torquato Riquadro vicino di casa e succube della moglie Annunziata, donna intraprendente e dalle “mille risorse”.

Riuscirà il commissario a risolvere il caso? Un caso che può essere risolto con l’aiuto del pubblico in sala. Ogni spettatore, infatti, potrà partecipare attivamente alle indagini del commissario e del suo imbranato aiutante. Una commedia brillante con un crescendo di colpi di scena e con un finale inaspettato. Ogni attimo del giallo si snoda tra situazioni che smentiscono quello che si era immaginato fino a pochi attimi prima.

Risolvere il giallo non sarà sicuramente una situazione facile. Neanche per il migliore investigatore del mondo. Il cast artistico si completa con Francesca Tringali, Serena Lo Bue, Flavia Lumia, Anna Pelligra, Cettina Raimondo, Gaetano Russo e Germana Carani. Scene di Franco Sardo, tecnico audio e luci Luca Parisi, direttrice di scena, Germana Carani. Per info e prenotazioni 095-741 38 45.