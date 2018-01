Catania: sequestrati beni per 41 milioni di euro all’imprenditore Guglielmino

Beni per un valore di oltre 41 milioni di euro sono stati sequestrati a Catania dalla polizia di Stato all’imprenditore Michele GUglielmino.

L’uomo, 48 anni, pregiudicato, orbita nell’area di influenza della cosca Cappello-Bonaccorsi. Sotto sequestro sono finiti numerosi beni mobili, immobili e imprese nell’ambito della grande distriuzione alimentare per un valore stimato di circa 41 milioni di euro.

Guglielmino aveva messo su un impreo commerciale con 13 supermercati del marchio GM dislocati a Catania e provincia. I sigilli sono stati posti ai supermercati, ad un distributore di carburanti, terreni edificabili, ville, automobili, conti correnti e rapporti bancari per un valore di 250 mila euro.

Tutti i beni sarebbero stati conseguiti illecitamente da Guglielmino. “Michele da Gesa”, così viene chiamato Michele Guglielmino, è ritenuto un soggetto socialmente pericoloso, già particolarmente attivo nel traffico degli stupefacenti, per le cui condotte ha subìto severe condanne definitive e che, in virtù della sua vicinanza al clan mafioso Cappello-Bonaccorsi, si è distinto nella capacità di inserirsi nel mercato della grande distribuzione di generi alimentari, reimpiegando il denaro provento delle attività illecite nell’acquisto di beni e nella costituzione di numerose attività commerciali, tutte riconducibili a lui.

Guglielmino è molto vicino ad Angelo Cacisi, elemento di vertice del clan Cappello-Bonaccorsi di cui aveva anche favorito la latitanza, tratto in arresto nelle note operazioni di polizia denominate Ramazza (2004, squadra mobiel di Catania, per associazione mafiosa, sebbene poi assolto), Clapton (2006, squadra mobile di Enna, per stupefacenti) e Night life (2007, squadra mobile di Catania, per stupefacenti”. Oggi a carico di Guglielmino è stata richiesta anche l’applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale.