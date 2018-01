Catania: due rapinatori stranieri in manette

Agenti del commissariato Borgo Ognina a Catania hanno arrestato due rapinatori stranieri. Si tratta del tunisino Ben Hafdhallam Haelmi, 29 anni e del pregiudicato egiziano Samir Kirocos, 19 anni. Entrambi dovranno rispondere del reato di rapina aggravata.

I due avevano preso di mira un passante in via Archimede a cui avevano sottratto il telefono cellulare. I poliziotti sono intervenuti immediatamente rintracciando un testimone che indicava la via di fuga dei malviventi, precisando che la vittima si era messa all’inseguimento di uno dei due.

Gli agenti intervenuti hanno intercettato il fuggiasco inseguito dal rapinato, riuscendo a bloccarlo. Nell’occorso è stata ascoltata la vittima che ha riferito come poco prima, mentre si trovava in viale Libertà, era stato avvicinato da due giovani extracomunitari che, inizialmente, gli avevano chiesto una sigaretta, una birra e cinque euro.

L’uomo, per evitare problemi, aveva accondisceso alle richieste ma uno dei due malfattori, mentre l’altro lo distraeva, lo aveva spintonato, sfilandogli il cellulare che teneva custodito nella tasca del giubbotto per poi scappare.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, entrambi gli arrestati sono stati rinchiusi nel carcere Piazza Lanza.