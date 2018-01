Mattarella nel Belice per i 50 anni dal terremoto

Cinquanta anni fa la terra ha tremato nel Belice provocando distruzione. Quest’anno per ricordare l’evento il presidente della repubblica Sergio Mattarella, sui luoghi del terribile cataclisma.

Per l’occasione la mostra 1968/2018 PAUSA SISMICA. Cinquant’anni dal terremoto del Belice. Vicende e visioni (28 gennaio – 13 marzo). L’inaugurazione è prevista per il 27 gennaio prossimo.

La mostra servirà per ripercorrere il dramma del sisma e l’utopica rinascita di Gibellina.

Gli scatti dei fotoreporter, il primo servizio del radio giornale, i filmati degli archivi Rai. E ancora il progetto urbanistico per Gibellina nuova, i bozzetti dei monumenti e le opere degli artisti che, raccogliendo l’appello del sindaco Ludovico Corrao, parteciparono al tentativo di ricostruzione di quel territorio e del suo paesaggio distrutto dal sisma nel segno dell’arte e della land art.

Domenica 14 gennaio sarà presente il presidente della repubblica Sergio Mattarella.

Il progetto espositivo – curato dalla Fondazione Orestiadi e coprodotto dalla Fondazione Sant’Elia, in collaborazione con il Comune di Gibellina – va avanti per sezioni ed è articolato secondo la pluralità di linguaggio che è propria dell’arte: pittura, scultura, teatro, foto, video, poesia, musica, architettura e installazioni contemporanee. Si parte dalla cronaca: la notte del terremoto, tra il 14 e il 15 gennaio 1968, e gli scatti dei fotografi – Brai, Giaramidaro, Minnella, Scafidi – che l’indomani si precipitarono nella valle tra Palermo e Trapani; i primi video delle Teche RAI, gli scatti di Letizia Battaglia nella baraccopoli. Quindi la sezione Arte, con opere, fra i tanti, di Guttuso, Schifano, Rotella, Scialoja; bozzetti di sculture e frammenti di scenografie di Pomodoro, Paladino, Consagra, Isgrò per le Orestiadi; il progetto urbanistico per Gibellina Nuova, il Cretto di Burri, i versi dei poeti, la musica, l’archivio orale e molto altro ancora.