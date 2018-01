Tortorici (Me): piano anti corruzione, le proposte fino al 19 gennaio

I cittadini di Tortorici, centro nebroideo in provincia di Messina, avranno tempo fino al 19 gennaio prossimo per avanzare proposte, suggerimenti o anche sollevare criticità per l’aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza del comune nebroideo.

L’amministrazione, infatti, ha aperto la procedura di consultazione. Il piano di prevenzione della corruzione era già stato approvato ad aprile del 2017 con validità fino al 2019 in attuazione della legge 190 del 2012 e dei decreti legislativi successivi. La nuova disciplina ha stabilito di unificare in un solo strumento il piano triennale di prevenzione della corruzione e il programma triennale della trasparenza e dell’integrità. Quest’ultimo farà parte del primo in un’apposita sezione.

La legge, inoltre, prevede che il piano di prevenzione della corruzione venga aggiornato ogni anno e che per il 2018 dovrà contenere una sezione attinente al programma della trasparenza. Il comune deve aggiornare il proprio piano triennale e programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2017/2019, approvando anche quello per il triennio 2018/2020, entro il 31 gennaio prossimo.

Per poter meglio aggiornare il piano, è importantissima la partecipazione della collettività sotto forma di semplici cittadini o associazioni. L’obiettivo è quello di favorire il più ampio coinvolgimento dei portatori di interesse. Per questo il comune di Tortorici informa tutti coloro che fossero interessati, a far pervenire entro il 19 gennaio prossimo, proposte, suggerimenti e osservazioni al responsabile della prevenzione della corruzione o via pec all’indirizzo comune.tortorici@pec.tortorici.eu; tramite posta ordinaria all’indirizzo del comune in viale Rosario Livatino o, ancora, con consegna a mano entro le 13.00 del 19 gennaio all’ufficio protocollo.