Galati Mamertino (Me): la “festa della zampogna” conclude le festività natalizie

Si sono concluse con la festa della zampogna le festività natalizie a Galati Mamertino nel messinese. Lo scoorso 6 gennaio nel prestigioso scenario della chiesa del Rosario dello storico quartiere Serro si è tenuto un convegno sulla zampogna.

L’appuntamento ha concluso il cartellone delle manifestazioni natalizie volute dall’amministrazione comunale del sindaco Nino Baglio, supportato dagli assessori e dagli uffici comunali, ma che puà essere annoverato tra gli appuntamenti da ripetere negli anni.

Il convegno è stato affidato al ricercatore e musicologo Mario Sarica che ha offerto con slide e filmati lo spaccato delle novene della provincia di Messina e delle icone che immortalano momenti della nascita del bambinello e anche dei suonatori di ciaramedde e farautti.

L’incontro, di alto livello culturale, si è concluso con la consegna degli attestati a tutti i suonatori di zampogna presenti che si sono alternati nel concertino finale assieme ad Antonio Smiriglia e Calogero Emanuele ai mandolini dei Nebrodi in una inedita esecuzione di brano natalizio per canto e zampogna.

Non poteva mancare il momento enogastronomico nel “Pianoporta” di Galati, affidata alle sapienti mani del ristorante Degusto con fuazza, linticchi, costi di maiali, sasizza, pani, nuci, nuciddi e bon vinu, proprio come le cantate delle novene messinesi. Il tutto riscaldato dal “focu e di zucca” messi ad ardere dall’infaticabile gruppo di volontari del quartiere “Serro”.

Il secondo anno dedicato alla zampogna che oggi diventa l’appuntamento che mette insieme gli zampognari del paese che a Galati Mamertino oggi, grazie alla intesa passione ereditata dai nonni e dei bisnonni, se ne contano oltre 40 suonatori impegnati dal 16 di dicembre all’Epifania trasformando il paese in dolce melodie natalizie e non solo.

“Sono assolutamente soddisfatto – dichiara il Sindaco Nino Baglio – di quanto siamo riusciti ad offrire alla comunità galatese ed ai visitatori e turisti, soprattutto in periodo di difficoltà economiche delle comunità locali, ma non per questo ci fermeremo e lavoreremo con il massimo impegno perché Galati torni ad essere punto di riferimento dell’hinterland nebroideo e siciliano.

“La Festa della Zampogna”, assieme anche all’esaltante momento del “Presepe Vivente” del antico quartiere “Largo Alloro” per il futuro diventano gli appuntamenti di attrattiva e richiamo turistico per Galati Mamertino nel periodo del Natale.