Piraino (Me): ritorna domani il paese presepe

A Piraino, nel messinese, ritorna il paese presepe nel centro storico del centro nebroideo. L’appuntamento è per sabato 6 gennaio a partire dalle 18.00.

Una manifestazione realizzata dal comune in collaborazione con le associazioni del territorio, dei commercianti e di stancabili volontari che grazie al loro attento e continuo lavoro hanno permesso la riuscita della manifestazione.

L’evento già lo scorso 27 dicembre ha visto impegnato un intero paese e così succederà di nuovo il 6 gennaio con oltre 130 figuranti con 17 diverse postazioni dislocate su un percorso più lungo, ricercato e intrigrante.

Il via da Piazza Rosario, con la prima postazione “La Cantina” per continuare lungo le caratteristiche viuzze del centro storico con la raffigurazione di altre arti o mestieri, il pastaio, il forno, i cestai, i pastori, il falegname, il saponaro, la casa nobiliare, la bettola, il fabbro, la locanda, lo spaccalegna, i sacerdoti, la Corte di Erode e la Natività (quest’anno realizzata in un ambiente inedito e affascinante), in grado di far rivivere l’atmosfera presepiale e animare il bellissimo centro storico pirainese.